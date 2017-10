Moldovenii si-au schimbat gusturile in materie de design interior. In aceste zile, la Moldexpo, are loc o expozitie de mobila. Ce puteti gasi acolo - VIDEO

Mobila in culori calde si canapele de catifea in locul celor din piele si nu se mai dau in vant dupa nuantele aprinse. Asta isi doresc moldovenii in casele lor spun producatorii de obiecte de interior. Astazi la targul de mobila de la Moldexpo saloanele de specialitate si-au afisat cele mai noi piese, pentru care cumparatorii ar trebui sa scoata din buzunare chiar si sute de mii de lei.