Modernizarea statiei de epurare se amana. Inca 3 ani va trebui sa mai suportam izul care vine de acolo - VIDEO

In prezent, namolul ramas din filtrarea apelor este pompat in geotuburi, dupa care ajunge in depozite speciale unde ramane cinci ani.

Vitalie PISLARI, SEF ADJUNCT STATIA DE EPURARE, CHISINAU: “Metoda cu geotuburi va disparea, platformele care acuma sunt acum, pe care le vedeti, ele vor fi ca o rezerva.”

Asta ar insemna ca vor aparea noi instalatii de tratare a namolului. Acesta va fi tranformat in biogaz si folosit ulterior drept combustibil pentru necesitatile intreprinderii. Ce va ramane va fi folosit ca si ingrasamant natural.

Odata cu inlaturarea principalei probleme, se vor face si alte lucrari de reabilitare. Statia de pompare de exemplu, locul unde apele uzate sunt curatate de deseuri solide, va fi construita de la zero.

Vitalie PISLARI, SEF ADJUNCT STATIA DE EPURARE, CHISINAU: “Acuma pompele care functioneazaconsuma de energie electrica la o pompa e de 800 de kw, dar noile pompe, pana la 200 de kw pe ora. Consumul de enrgie intra in tarifare si o sa fie cheltuieli mai mici la epurarea apei.”

Bazinele unde apa este filtrata vor si fi ele renovate.

Vitalie PISLARI, SEF ADJUNCT STATIA DE EPURARE, CHISINAU: “Va fi turnat un alt beton nou, va fi schimbat alte constructii metalice, din metalul ista negru inlocuit in metal de inox, care nu va rugini.”

Modernizarea statiei de epurare se va face dintr-un credit de 27 de milioane de euro, oferit de BERD si BEI. O conditie a finantatorilor este majorarea tarifelor la apa si canalizare. Deocamdata, cei de la Apa-Canal spun ca nu au depus vreo solicitare la ANRE si nu stiu cand o vor face si cu cat s-ar putea scumpi serviciile.