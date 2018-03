Mold-street: O noua criza a gazelor din cauza relatiilor ruso-ucrainene. Moldovagaz: "Livrarile de gaz nu sunt perturbate". Cat poate rezista Moldova fara combustibil

UPDATE 17:45 Moldovagaz a difuzat un comunicat in care sustine ca livrarile de gaz catre consumatorii din RM nu sunt perturbate si vor fi realizate in volume depline, conform contractului existent.

Totodata Moldovagaz anunta ca nu a primit nicio instiintare din partea Gazprom cu privire la eventuala sistare a furnizarii gazelor sau careva schimbari in contractul existent.

La ora 14:00, presiunea in conductele de transport a gazelor la intrarea in sistemul gazier din Ucraina s-a redus cu circa 20-23%, fata de nivelul normal. In consecinta situatia a devenit critica, anunta operatorul ucrainean Ukrtransgaz.

CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM