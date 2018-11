Moldinconbank a scos la vanzare sediul si alte imobile ale Universitatii Libere Internationale - mold-street.com

Potrivit unor anunturi publicate pe pagina web a Moldinconbank si pe platforma 999.md, e vorba de bunuri imobile (constructie administrativa/spatii comerciale/oficii) amplasate pe strada Vlaic Parcalab 52, din centrul orasului Chisinau, in care se desfasoara activitatea ULIM.

Relatiile dintre Universitate si Moldinconbank

Institutia bancara nu mentioneaza pretul de vanzare, dar da alte detalii despre imobile. "Suprafata totala a terenului este de 0.6887 ha (consta din 2 numere cadastrale - nr.1 cadastral 0100206.021 cu suprafata de 0.3 ha cu o constructie amplasata pe acest terene cu suprafata totala 6948,1 m.p. - si respectiv nr.2 cadastral 0100206.153 cu suprafata de 0.3887 ha cu 5 constructii amplasate pe acest teren cu suprafata totala a constructiilor 15.020,6 m.p.). Suprafata totala a constructiilor (6 constructii) este de 21.968,7 m.p.", se mentioneaza un anunt.

[...]

Sediul ULIM gajat pentru credite de 20 milioane de euro

In plus administratia ULIM califica anuntul Moldinconbank (publicat inca la mijlocul lunii septembrie) ca pe o eroare si a solicitat explicatii de la banca, sustinand ca "anunturile plasate incorect pe site-urile de comercializare a imobilelor vor fi sterse si situatia va fi remediata in cel mai scurt timp".





