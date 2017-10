Moldova a trecut oficial la ora de iarna. Asa ca ora 4 a devenit 3 , iar ziua de astazi este asadar, cea mai lunga: va avea 25 de ore - VIDEO

Cei care au uitat sa schimbe ora, cu siguranta au ajuns astazi mai devreme la serviciu sau in lata parte, au inghetat in statii si au dormit mai putin. In Romania, schimbarea orei a adus modificari in circulatia trenurilor aflate in circulatie dupa ora de vara.

Acestea au oprit o ora in statii dupa care si-au reluat mersul. Ora de iarna este in prezent implementata in peste 70 de state, pentru a reduce consumul de energie electrica si a folosi lumina naturala. Din anul 2014, a renuntat sa schimbe ora Federatia Rusa, iar din 2016 Turcia.

Astfel, de astazi, Chisinaul fata de Moscova va fi cu o ora in urma, in timp ce pana acum aveau aceeasi ora. Vom reveni la ora de vara pe 26 martie 2018, cand ceasurile vor fi date inainte cu o ora si va fi cea mai scurta zi din an.