Moldova ar putea avea ambasade in Ghana, Argentina, India sau Irlanda. Ministerul de Externe isi propune sa deschida misiuni diplomatice chiar si acolo unde moldoveni nu sunt - VIDEO

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Contam ca asistenta va fi reluata. Vom depune efort, acolo unde lucrurile au mers mai prost. Va asigur ca Moldova nu are probleme finaciare. O sa vedeti in zilele urmatoare ca o sa lansam si alte proiecte. “

Intrebat de jurnalisti despre blocarea celor 100 de milioane de euro de catre Parlamentul European, Prim-ministrul a tinut sa precizeze ca acesta nu este cel mai important subiect al zilei. Pavel Filip a promis ca vor fi lansate noi proiecte care sa compenseze lipsa banilor europeni. Ambasadorii nostri spun ca sunt la fel de optimisti.

Eugen CARAS, AMBASADORUL RM PE LANGA UE: “Eu cred ca Bruxellul nu ia decizii pripite, ei canteresc tot ce se face la Chisinau. Evenimentele de aici ar putea duce la deteriorarea ulterioara a relatiilor? - Relatiile noastre nu sunt de moment sau bazate pe emotii.”

Andrei NEGUTA, AMBASADOR RM IN RUSIA: “Sunt doua extreme: una de stanga si radicala, te implici in puterea judecatoreasca, ceea ce nu se permite si cealalta parte, cand nu faci nimic. Ei considera ca legislatia trebuie sa isi faca rolul ei.”

Reuniunea ambsadadorilor moldoveni a avut loc astazi, dupa o pauza de 6 ani. La deschidere, Tudor Ulianovschi a mentionat ca ministerul vrea sa deschida ambasade noi. Asta pentru ca Republica Moldova sa aiba conexiune pe toate continentele, inclusiv America Latina, Africa si Asia.

Pentru ca ideea sa prinda contur, trebuie, insa, sa fie acceptata de Guvern si Parlament, iar Moldova s-ar putea pomeni cu un trimis special la o distanta de peste 8 mii de kilometri.

Tudor ULIANOVSCHI, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE SI INTEGRARII EUROPENE: “Astazi e prima zi a acestei reuniuni si urmeaza mai multe discutii sectoriale cu viceprim-ministrii, ministrii ca la finalul reuiunii sa facem mai multe concluzii pertinente.”

Se ia in calcul si trimiterea unei misiuni diplomatice in Irlanda, avand in vedere ca actualele sedii se afla la Londra si Bucuresti, nu si pe insula. In medie, intretinerea unei ambasade costa Republica Moldova 500 de mii de euro annual, spun responsabilii de la Ministerul de Externe. Am incercat sa aflam de la ei si cati molodveni sunt in Ghana, de exemplu, dar acestia au spus ca nu au asemenea date.