Moldova atrage bani din parteneriatul estic, insa ramane in urma celorlalte state membre. Incepand cu anul 2009, mii de companii din tara noastra au beneficiat de asistenta de finantare din partea UE - VIDEO

Construita in mai putin de un an, fabrica este singura companie din Georgia, care produce ciorapi cu motive nationale. Acestia vin la pachet cu certificate eco, calitate aprobata de Uniunea Europeana.

”La aceasta masina avem 156 de ace, toate lucreaza si in final avem produsul final. - Pe langa aceast mecanism avem si alte componente necesare pentru acest proces. Este un sistem de aer care pastreaza temperatura de 35 de grade, dar si umiditatea de 63.”

”Este un ciorap special pentru sport, pentru jucatorii de baschet. Acest tip de masina poate face destul de complicate modele.”

Compania lucreaza cu designeri locali si are in vanzare peste 40 de modele. Pentru a obtine calitatea dorita, responsabilii de la fabrica au adus echipamentul tehnic din Italia. Dupa ce sunt tesuti fir cu fir, ciorapii, fabricati din bumbac in proportie de 89 la suta, sunt verificati manual.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Ciorapii sunt pusi pe acest dispozitiv pentru a merge spre calcare, iar mai apoi, pe aceasta banda, merg pentru a fi impachetati.”

“Aici calcam ciorapii care ies din fabrica. Ii punem in seturi si ii impachetam. Aceasta e prima fabrica atat de mare in regiune.”

In aceasta toamna, brandul local a semnat primul contract de export cu Uniunea Europeana. Potrivit datelor oficiale, din 2009, pana in prezent, de asistenta de finantare, formare si sprijin din partea UE au beneficiat in jur de 5 mii de companii de la noi, iar investitiile totale de pana acum depasesc 190,5 milioane de euro.

Numai in ultimul an, europenii au finantat 39 de proiecte din tara noastra, costul caroara se ridica la 6,70 milioane de euro. In acelasi timp, in Georgia, investiile depasesc suma de 87 de milioane de euro.