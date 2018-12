Moldova intra in febra alegerilor: incepe perioada electorala, care va tine pana la validarea scrutinului parlamentar din februarie 2019. Cand incepe campania electorala

Comisia Electorala Centrala are unda verde la informarea cetatenilor in legatura cu alegerile ce urmeaza, instruirea functionarilor electorali si inregistrarea observatorilor.

Pentru inscrierea in cursa, candidatii vor putea depune actele incepand cu 26 decembrie si tot atunci va fi stabilit plafonul sumelor care pot fi incasate in fondul electoral al fiecarui partid sau bloc.

Agitatia concurentilor este permisa oficial din data de 25 ianuarie.

De aceasta data, nu vom avea o zi tacerii, iar campania va fi permisa in ajunul, cat si in ziua scrutinului, in afara sectiilor de votare.

Pentru prima data, moldovenii vor vota in baza sistemului mixt de vot.