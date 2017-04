Moldova la CEDO. Cele mai rasunatoare cazuri pe parcursul a doua decenii - Bizlaw.md

In perioada 1997-2016, Curtea a pronuntat 339 de hotarari/decizii in cauze impotriva Republicii Moldova. in 307 dintre acestea s-a decis incalcarea unor drepturi si a unor libertati fundamentale, in 6 s-a constatat lipsa incalcarilor, 3 au fost solutionate amiabil si in 23 de cauze, alte solutii. Cele mai multe condamnari vizeaza:

dreptul la un proces echitabil – 124;

dreptul la proprietate – 106;

tratamente inumane si/sau degradante – 80;

dreptul la libertate si la siguranta – 74.

In Studiu sunt mentionate şi cele mai relevante hotarari ale Curtii impotriva Republicii Moldova. Printre acestea se numara:

Mozer vs. Republica Moldova si Federatia Rusa.

Paladi vs. Republica Moldova.





Buzadji vs. Republica Moldova.

