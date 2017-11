Moldova nu stie sa-si protejeze copiii de abuzul sexual. Autoritatile, desi s-au angajat acum cinci ani sa ia masuri, n-au prea dat inainte. Sunt concluziile Centrului La Strada care a publicat un raport - VIDEO

Reprezentantii centrului La Strada sustin ca primesc zilnic zeci de apeluri la linia fierbinte in care sunt anuntati despre copii abuzati sexual. Au povestit cazul real al unei fetite de noua ani din Moldova care a acceptat sa discute pe o retea de socializare cu o peroana necunoscuta care s-a dat drept un adolescent de 16 ani.

Elena BOTEZATU, JURISTA, AUTOAREA RAPORTULUI: “Intr-o buna zi o intreaba daca si-ar dori un telefon performant. I se cere sa deschida camera Web sa fie ghidata. Pozele pot sa ti le trimit tuturor prietenilor. Fetita a ajuns la o tentativa de suicid.”

Agresorul este acum cercetat, sustine jurista La Strada si risca pana la 7 ani de inchisoare. Desi ea considera ca ar merita o pedeapsa mai mare.

Exista neajunsuri in felul cum este implementata legislatia nationala spun specialistii care recomanda autoritatilor sa se intruneasca si sa incerce sa elaboreze o lege speciala care ar proteja copiii de abuzul sexual. In raportul publicat astazi de la Strada se mai spune ca in ultimii cinci ani de cand Republica Moldova a semnat o conventie europeana cu privire la prevenirea abuzului sexual nu s-a prea inaintat.

Natalia BAYRAM, AVOCATA, AUTOAREA RAPORTULUI: “Lipsesc programe de instruire a specialistilor. Educatia asigurata copiilor – educatia sexuala lipseste.”

Reprezentantii ONG-ului mai spun ca lipsesc serviciile destinate victimelor, centrele unde acestia se pot adresa la orice ora in situatii de criza, in plus nici abuzatorii nu sunt monitorizati suficient inainte si dupa ispasirea pedepsei.

Reprezentantii IGP sustin ca statisticile nu arata o crestere a numarului victimelor abuzului sexual. Astfel daca in 2015 - 353 de copii au ajuns victime, in 2017 numarul lor deja este de 234. Anul acesta au fost numarate 66 de violuri asupra copiilor si 30 de cazuri de abuz sexual pe internet.