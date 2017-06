Moldova s-a intors la Cuciurgan. Energocom a anuntat ca a semnat un nou contract cu centrala din regiunea transnistreana - VIDEO

Astfel, intr-un comunicat, Energocom anuntat ca de maine, Republica Moldova va cumpara 70 la suta din curentul electric de la centrala de la Cuciurgan, iar restul de la o companie din Ucraina, cu care a semnat un contract acum doua luni.

Autoritatile de la Chisinau spun ca s-au razgadit sa cumpere energie electrica in exclusivitate de la furnizorul din Ucraina, deoarece cei de la Cuciurgan, intr-un final, ar fi oferit un pret cu 10 la suta mai mic decat compania din Ucraina.

Potrivit ministerului Economiei, pentru un megawatt-ora tara noastra va plati 45 de dolari. Unii experti insa au criticat decizia autoritatilor de la Chisinau, precizand ca exista riscul cresterii datoriei la gaz.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ECONOMIC: ”Pentru ca in pret este inclus si consumul gazului pentru producerea energiei electrice, banii insa nu sunt achitati, ci merg in bugetul regiunii transnistrene...este clar in favoarea Federatiei Ruse.”

Deocamdata cei de la ministerul Economiei nu au comentat. Potrivit mold-street, tara noastra ramane dependenta de curentul de la Cuciurgan in lipsa unei asemenea centrale electrice pe malul drept al raului Nistru. Centrala termoelectrica de la Cuciurgan este cea mai mare din Republica Moldova.