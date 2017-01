Moldova sub nameti! Zeci de masini au ramas blocate aseara din cauza viscolului. Interventia salvatorilor - VIDEO

Potrivit DSE, cele mai multe interventii ale pompierilor pe parcursul noptii au avut loc in UTA Gagauzia, Cahul Cauşeni, Cantemir dar şi Ştefan Voda. Doar in UTA Gagauzia, salvatorii au deblocat 60 de maşini cu oameni care au ramas impotmolite de viscol, iar pe traseele ce duc spre Cahul pompierii au reuşit sa scoata din namet 12 autoturisme. In total din autoturismele inzapezite au fost scoşi 200 de oameni, inclusiv 17 copii.

Printre transportul tractat de salvatorii au fost şi doua ambulante cu pacienti. Primul echipaj cu medici a fost deblocat in apropiere de raionul Anenii Noi, iar un alt echipaj impotmolit a fost ajutat in Cedar - Lunga.

In total pentru interventii şi monitorizarea situatiei din tara au fost antrenati 225 de angajati ai Serviciului Situatii Exceptionale cu 77 unitati de tehnica. Oamenii sunt rugati sa apeleze Serviciul 901 in cazul in care se pomenesc in situatii de risc. Salvatorii indemna conducatorii auto sa nu porneasca la drum pentru a evita situatiile exceptionale.