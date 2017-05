Mai multi preoti au oficializat o slujba si spun ca sunt impotriva marsurilor minoritatilor sexuale. Zeci de oameni, cu baloane rosii, in PMAN la manifestatia anuntata de Dodon - GALERIE FOTO

Preotii spun ca s-au adunat aici pentru a le spune oamenilor sa sustina familiile traditionale si ca sunt impotriva marsurilor organizate de comunitatea LGBT.

Zeci de oameni, cu baloane rosii, s--au adunat in PMAN la manifestatia anuntata de presedintele Igor Dodon.

Asta se intampla in timp ce, comunitatea LGBT din Moldova organizeaza un mars de solidaritate "Fara frica".

Presedintele Igor Dodon a anuntat astazi manifestatii pentru sustinerea valorilor familiilor traditionale in timp ce in capitala are loc un mars al comunitatii LGBT.