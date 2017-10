Moldovean, mort intr-un accident in Ungaria. Copilul acestuia a fost ranit. Automobilul in care se aflau cei doi era parcat pe carosabil, iar la un moment dat a fost lovit de un camion - VIDEO

Un moldovean a murit, iar copilul acestuia a fost ranit in urma unui grav accident produs in aceasta dimineata in Ungaria. Potrivit unui comunicat emis de ministerul de Externe de la Chisinau, automobilul in care se aflau cei doi era parcat pe carosabil, iar la un moment dat a fost lovit de un camion inmatriculat in Romania.