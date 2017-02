Moldovean, prins cu ajutorul unei drone la frontiera cu Ucraina. El a fost filmat in timp ce merge pe un camp si se indrepta spre Moldova - VIDEO

Incidentul a avut loc ieri, in apropiere de punctul de trecere Moghileov-Podolsk. Moldoveanul in varsta de 34 de ani intentiona sa ajunga acasa, in Moldova, potrivit unui comunicat emis de Serviciul Frontierei de Stat a Ucrainei.

A ales insa sa o faca ilegal, ocolind vama fara sa stie ca este urmarit de sus, de o drona. Din imaginile surprinse de aparat se vede cum barbatul merge pe un camp, printre copaci. Nu ajunge insa prea departe.

Vamesii ucraineni l-au observat, datorita imaginilor si l-au retinut. Barbatul s-a ales cu un dosar administrativ. Anul trecut, cu ajutorul imaginilor surprinse de drone, vamesii au retinut 25 de persoane care au incercat sa treaca ilegal frontiera ucraineana.