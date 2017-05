Moldoveanca Iuliana Beregoi a cantat in studiou "La Maruta". Vezi alaturi de cine

Iuliana Beregoi, in varsta de 12 ani si originara din Moldova, a prezentat un moment emotionant in finala „Vocea Rusiei Junior“, in cadrul careia a cantat piesa „Lupii“.





Copila a urcat pe scena purtand un costum national stilizat, iar interpretarea sa a cucerit atat publicul, cat si juriul, fiind aplaudata si acompaniata de cei prezenti in sala. Din pacate, Iuliana Baragoi nu a ajuns in confruntarea finala, insa ramane cu experienta unei seri in care a fost aclamata si aplaudata de publicul rusesc.