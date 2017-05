Moldoveanca Olesea Nespeac si partenerul ei, Marius Manole au castigat show-ul din Romania Uite Cine Danseaza. Cei doi s-au ales cu premiul de 100 de mii de euro - VIDEO

Emotiile au fost uriase pentru Olesea si Marius cand au aflat ca ei sunt marii castigatori. Cu lacrimi in ochi, cei doi au ridicat marele trofeu.

Premiul mare in valoare de 100 de mii de euro nu va ajunge in buzunarul celor doi. Banii au fost donati unei fundatii de caritate. Marius si Olesea au cucerit aseara publicul cu doua dansuri. Primul a fost musicalul “Cocosatul de la Notre Dame”, avand o coregrafie spectaculoasa.

Pentru al doilea dans, moldoveanca si actorul roman s-au transformat in doi rockeri explozivi, care au transmis multa energie publicului. In finala show-ului a ajuns si Ecaterina Dosan, tot din Chisinau, alaturi de intrepretul Alex Velea. Si ei au pregatit doua dansuri in stiluri diferite.

Cea de-a treia pereche care a dansat in finala a fost formata din Liviu si Marica. Coregrafiile lor au emotionat spectatorii. La prima editie a concursului Uite Cine Danseaza au concurat 12 perechi. Patru dintre ele au fost formate din dansatori din tara noastra.