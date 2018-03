Moldoveanca si fiul ei, care au decedat la Moscova, dupa ce au fost loviti de un tren, au fost adusi acasa la Floresti - FOTO

O tanara, care ar fi o prietena apropiata a celor doi decedati a postat mai multe imagini pe o retea de socializare si spune ca femeia impreuna cu copilul ei au fost adusi acasa, la Floresti, iar maine vor fi petrecuti pe ultimul drum.

Totul s-a intamplat acum cateva zile la Moscova, in timp ce moldoveanca incerca sa treaca calea ferata, intr-un loc interzis, a fost lovita de un tren. Copilul, care se afla in carucior, a murit pe loc, iar mama lui a decedat in drum spre spital.

Potrivit ministerului de Externe de la Chisinau, sotul femeii este cetatean rus.

Sursa foto: facebook.com