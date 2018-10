Le viola, apoi le ucidea. Moldoveanul, care a fost retinut in Rusia, pentru furt de biciclete, a comis 10 crime: 8 la Tiraspol si 2 la Moscova. Autoritatile vin cu detalii despre omoruri

Potrivit autoritatilor din Transnistria, barbatul in varsta de 29 de ani era dat in cautare internationala de mai multi ani.

In septembrie 2013, acesta a violat o minora, apoi a ucis-o, lovind-o cu ciocanul. Totul s-a intamplat pe teritoriul unei cariere de nisip, care se afla la marginea orasului Tiraspol. In martie 2014, barbatul a comis o infractiune similara: a violat o femeie apoi a ucis-o: a lovit-o cu ciocanul in cap.

In luna iunie a aceluiasi an, barbatul a comis o alta crima. Suspectul a atacat din nou o femeie cu un ciocan si a incercat sa-i fure geanta. Pentru ca victima l-a lovit pe individ, acesta a reusit sa fuga de la locul faptei, iar politia nu a mai dat de el.

De asemenea, potrivit autoritatilor, suspectul este banuit ca ar fi comis si alte 5 crime la Tiraspol in 2011, 2012 si 2013.

Pe parcursul urmaririi penale, autoritatile de la noi au aflat ca barbatul se ascundea in Rusia, insa, nu l-au putut gasi. Dupa ce au cerut ajutorul autoritatilor de acolo, la data de 19 octombrie, barbatul a fost retinut.

Ieri, presa rusa a scris despre faptul ca un moldovean, original din Transnistria, a fost retinut la Moscova pentru ca a furat o bicicleta, iar in momentul audierilor, individul le-a spus oamenilor legii ca a ucis sapte oameni.

Acum suspectul se afla in izolatorul din Rusia si tot acolo isi asteapta sentinta.