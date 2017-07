Moldoveanul Victor Suiu de la Falesti, acum model in Dubai, a ajuns pe locul 5 la concursul de frumusete “Man of the World” - VIDEO

Victor Suiu a reusit sa impresioneze cu aspectul sau fizic si a intrat in top 5 finalisti la concursul de frumusete Man of the World, organizat In Filipine. A avut de trecut cateva probe. A defilat in slipi...dar si in costum la 4 ace... A fost intrebat despre cum ar trebui sa arate un barbat perfect.

"– Un bărbat ideal este cel care susţine educaţia, pentru că dacă nu există educaţie, nu există viitor. Dacă nu există viitor, nu este nimic."

Intr-un final, a fost desemnat cel mai sexy participant. Mai exact, concurentul cu cel mai sculptat corp. Concursul a fost castigat de un tanar din Egipt. Juriul a stat cu ochii pe concurenti timp de 10 zile, timp in care acestia au participat la diverse show-uri si petreceri in diferite zone ale tarii.

Victor ŞUIU: “Dormeam doar cateva ore pe zi. Era foarte obositor... “

Victor are 30 de ani si este originar din Falesti. A plecat la munca in Dubai acum 6 ani si s-a angajat chelner. A ajuns sa lucreze pentru o agentie cunoscuta de modeling din intamplare, spune el. Anul trecut, Victor a luat locul III, la acelasi concurs, organizat in Dubai.