Moldoveanul desemnat unul dintre cei mai sexy barbati in Italia s-a apucat sa modeleze corpurile femeilor. Anatolie Chistol si-a deschis o sala de fitness in nordul peninsulei - FOTO

Anatolie CHISTOL, TRAINER: “N-am depus efort pentru publicitate, pentru mine ce a fost publicitatea asta rezultatele fetelor.”

Anatolie s-a deschis sala de sport in orasul Desenzano acum cateva luni. Totul a pornit dupa ce profesoara sa de engleza l-a rugat sa-i arate cum sa faca asa incat sa aiba un corp si mai frumos. Anatol i-a aratat… mai intai ei, iar apoi si altor femei.

Anatolie CHISTOL, TRAINER: “Asa imi permit sa achit si cursurile de engleza si combin si sportul cu engleza, super. Combinam utilul cu placutul.”

Pentru sala de sport inchiriata, tanarul nu achita nimic. A ajuns la o intelegere cu proprietarul italian.

Anatolie CHISTOL, TRAINER: “Proprietarul salii vroia ca eu sa inchiriez sala, adica sa platesc 30 de euro la ora si eu i-am propus alta solutie. Ca eu sa primesc doar 40 de procente din castig si el 60 de %. Asa eu lui nu platesc chiria si eu primesc un ban, fara sa scot nimic din buzunar.”

Anatolie antreneaza acum 6 fete de diferite nationalitati – printre ele o italiana, doua moldovence, o romanca si o estonianca. Fericitele achita lunar 50 de euro pentru 12 antrenamente.

Anatolie CHISTOL, TRAINER: ”Presupun ca anul asta sa mai particip o data tot la Mister Italia. Am sa ma stradui sa fiu mai pregatit. Data trecuta am fost luat prin surprindere. Eram singur socat de rezultatele mele.”

Tanarul are acum 25 de ani. Dupa ce a luat locul trei la Mister Italia 2015, acesta a colaborat cu cateva magazine de haine si localuri, proiecte din care a facut si niste bani. Pe viitor se vede stabilit tot in Italia. Anatolie Chistol locuieste in orasul Desenzano del Garda din nordul Italiei.