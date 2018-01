Moldovenii ard caloriile dupa mesele copioase de sarbatori. Au dat buzna in salile de sport unde lupta cu kilogramele - VIDEO

La fel ca in alimentatie, si in sala de fitness orice exces dauneaza. Si nu lasati pe mai tarziu ceea ce puteti face chiar de astazi, ne recomanda specialistii.

“Am mancat ce am dorit, de asta si am pus pe mine, mi-e frica sa ma uit cu cat, dar sunt sigur ca m-am ingrasit, simt asta. Incerc acum sa pastrez o alimentatie corecta. Va trebui sa dorm mai mult.”

Fie ca au alergat pe banda, au facut exercitii cu greutati, doamnele si-au monitorizat cu atentie consumul de calorii.

“Da, am pus cateva kilograme, cam doua, iar acum merg la sala ca sa fac sport si sa arat mai bine. Ce exercitii faci? Acum fac pentru maini, biceps."

Bunatatile de pe masa de Craciun nu tin cu silueta, asa ca cine a fost grijuliu, s-a intors imediat in sala de sport. Pentru Ion mersul la sala e un mod de viata.

“De sarbatori nu chiar am pus pentru ca am un antrenor foarte bun si imi spune ce sa mananc.”

La sala de fitness l-am intalnit si pe sportivul Rodion Sucman, supranumit cel mai puternic om din Moldova.

Rodion SUCMAN, SPORTIV TR pentru TR: “Oricum mananc pe alese, fie sarbatoare, fie nu. Ma uit la alimente nu ca la o mancare, ci ca la o sursa pentru a ma reface. Tot timpul am un regim de antrenamente, de pregatire. Munca mea este sala de forta.“

Dieta e foarte importanta si, daca va doriti un corp de invidiat, trebuie sa aveti rabdare, spun antrenorii.

Maxim RAILEAN, ANTRENOR K1: “Cei care vin la sala sa nu faca brusc antrenamente, sa nu exagereze. Putin cate putin mai intai sa intre in forma. In primul rand miscarea, apoi venind la sala antrenorul vede in ce stare este pacientul si el deja se gandeste ce trebuie sa faca.”

Potrivit specialistilor, 30 de minute pe zi e suficient pentru ca trupul nostru sa isi pastreze tonusul muscular. Nu exista un timp anume cand putem face miscare: dimineata, la pranz sau seara. Important e sa va apucati de treaba.