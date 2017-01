Moldovenii au ajuns in statiunile montane din Romania si se pregatesc de Craciun: "Avem oleaca de timp sa ne ocupam de noi"

Avem zapada si preturi relativ mici, spun acestia, in plus nici drumul nu este atat de lung.

Poiana Brasov este plina ochi de turistii sositi la "odihna" - asa cum spun oaspetii din Republica Moldova. II recunosti de departe, mai ales ca ii insotesc fete dragute si zambitoare.

Daniela si Andrei sunt din Chisinau si au venit cu un grup de prieteni.

Reporter: De ce in Romaniaa Daniela si Andrei: Pentru ca e aproape si pentru ca am auzit ca e frumos...Reporter: Prima dataa Daniela si Andrei: Da, pentru prima data...

"E foarte fain aici, la dvs., aveti zapada. La noi, la Chisinau, nu e deloc", spune un turist.

Sunt multi musafiri de peste Prut si la Sovata, in judetul Mures. 800 de persoane si-au facut rezervare si se vor relaxa in baile termale sau pe partii.

Bucatarii unui complex de 4 stele le-au pregatit un meniu special de Craciun si chiar o petrece la care Mosul este invitat.

"Preturile sunt destul de ridicate, dar am muncit un an greu si am decis sa serbam aici", spune un turist.

"Avem si noi oleaca de timp liber sa ne ocupam de noi, ne ducem la masa de Craciun pregatita, fiecare gospodina... Am scapat oleaca de problemele de acasa", spune o turista din R. Moldova.

Cinci nopti de cazare cu tot pachetul de sarbatoare costa in jur de 1.800 de lei de persoana.

Olec Ciobanu, agent turism: "Vom avea multe surpize, muzica usoara din Republica Moldova si va veni si Mos Craciun pentru copii."

Vamile dinspre Republica Moldova sunt in aceasta perioada extrem de aglomerate. Inainte sa intre la noi in tara, moldovenii asteapta cate o ora, in coloana.

Numai vama Albita a fost tranzitata de peste 25.000 de persoane de la inceputul lui 2017.

Turisti din Republica Moldova, Ucraina sau Rusia petrec si anul acesta la noi Craciunul pe stil vechi. Vineri seara ei vor sarbatori ajunul, iar sambata se vor aseza la masa traditionala de Craciun. Restaurantele pregatesc si pentru ei bunatati traditionale din carne de porc si petreceri care sa-i faca sa revina si la anul.

Celor care sarbatoresc la munte Craciunul pe stil vechi li se adauga si familiile cu copii aflati in vacanta pana vineri care au venit in statiuni dupa sarbatori, sa se bucure de schi. O pot face pana tarziu: in Poiana Brasov nocturna functioneaza pana la orele 19, iar la Predeal chiar pana la 22.