Moldovenii au ajuns in statiunile montane din Romania si se pregatesc de Craciunul pe stil vechi - VIDEO

In Poiana Brasov nu ai unde sa arunci un ac. Majoritatea oaspetilor sunt moldoveni. Andrei si Daniela sunt din Chisinau si au venit la munte cu o gasca de prieteni ca sa se distreze.

Si la Sovata gasesti multi moldoveni in acest zile. Acolo, 800 de persoane si-au facut rezervare si se vor relaxa in baile termale sau pe partii. Pentru moldovenii care vor petrece Craciunul pe stil vechi peste Prut, bucatarii au pregatit tot felul de bunatati.

5 nopti de cazare cu tot pachetul de sarbatoare costa in jur de 8500 de lei, pentru o persoana. In aceasta perioada, vamile sunt extrem de aglomerate. Numai Albita a fost traversata de 25 de mii de persoane de la inceputul acestui an.