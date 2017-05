Moldovenii au profitat din plin de reducerea de 70 la suta oferita de autoritati si au importat, in primele 3 luni de 4 ori mai multe masini decat la inceputul anului trecut - VIDEO

Potrivit Biroului National de Statistica, din ianuarie si pana in martie, moldovenii au importat produse in valoare de 67,4 milioane de dolari. Dintre acestea, 95,3 la suta sunt masini. Autoritatile nu spun cate masini au fost importate, cert este ca pentru ele s-au platit in jur de 64,5 milioane de dolari, ceea ce inseamna de aproape 4 ori mai mult decat in aceeasi perioada a anului tercut.

Moldstreet.com scrie ca aceasta crestere se datoreaza facilitatilor fiscale oferite de autoritati, care au permis, la inceputul acestui an, proprietarilor de masini cu numere straine sa le inmatriculeze in tara cu o reducere de 70 la suta.

Potrivit celor de la ministerul Finantelor, in primele 3 luni ale anului au fost vamuite deja peste 14 mii de autoturisme, iar bugetul a incasat din asta peste 300 de milioane de lei. La sfarsitul lui martie, autoritatile au prelungit termenul, care expira la 1 aprilie, pana la 1 iulie, pentru ca cei care nu reusisera sa beneficieze de facilitati sa o poata face.