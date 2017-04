Moldovenii care vor sa intre in Romania vor sta mai mult la vama. Odata cu intrarea in vigoare a noilor modificari ale Codului Frontierelor Schengen verificarile sunt mai rigurose. Vezi toate detaliile

Moldovenii care vor sa intre in Romania vor astepta mai mult timp in vama. Ca urmare a intrarii in vigoare a Regulamentului 458/2017 de modificare a Codului Frontierelor Schengen (Regulamentul 399/2016), adoptat de catre Parlamentul European si Consiliul Europei, autoritatile de control la frontiera din statele Uniunii Europene, inclusiv Politia de Frontiera Romana, efectueaza incepand cu data de 07 aprilie, verificari sistematice la intrarea si iesirea de pe teritoriul statelor membre.