Moldovenii care vor sa obtina pasapoarte romanesti trebuie sa stie asta. Sute de oameni stau ore in sir la cozi uriase: "Am depus cererea acum doua saptamani" - VIDEO

Moldovenii care vor sa obtina pasapoarte romanesti trebuie sa aiba multa rabdare in aceasta perioada. In sezonul estival, ghiseele serviciilor de pasapoarte sunt aglomerate in Romania. La Cluj, de exemplu, sute de oameni stau ore in sir la cozi uriase. Chiar daca au prelungit programul si au suplimentat personalul, reprezentantii institutiei recunosc ca sunt depasiti de volumul mare de lucru, triplu de la inceputul lunii iunie.