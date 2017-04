Moldovenii care vor sa-si faca studiile in Romania, obligati sa depuna personal dosarul de admitere la institutiile de invatamant, iar cei care vor isi redobandeasca cetatenia romana in timpul studiilor, raman fara bursa

Tinerii moldoveni care vor dori sa invete in Romania ar putea fi nevoiti sa depuna personal dosarul de admitere la institutiile de invatamant, si nu la consulat, asa cum se face acum. Aceste modificari se contin in noul proiect de scolarizare a romanilor de pretutindeni, care se afla in dezbateri. Potrivit documentului, studentii basarabeni care vor sa isi redobandeasca cetatenia romana in timpul studiilor, vor ramane fara burse. Nemultumit, un grup de studenti de la Iasi a transmis Ministerului Educatiei de la Bucuresti un set de amendamente.

"Liga Studentilor din Iasi condamna vehement actiunile Guvernului de descurajare a tinerilor romani de pretutindeni de a accesa un program de studii superioare in Romania prin noile masuri propuse prin Metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni, incepand cu anul universitar 2017-2018, aflat in dezbatere", se arata intr-un comunicat.

Astfel, Liga Studentilor a transmis astazi Ministerului Educatiei Nationale un set de amendamente la proiectul de metodologie aflat in dezbatere, care vin in sprijinul tinerilor romani de pretutindeni.

In noile masuri publicate pe site-ul juridice.ro, se arata in articolul 5, punctul b, ca dosarul de admitere se va depune personal la institutiile de invatamant.

Cei din Liga Studentilor spun ca cei mai afectati de aceasta masura sunt tinerii din Republica Moldova unde salariu mediu este circa 150 de euro pe luna, care ar fi tocmai banii necesari unei deplasari la o universitate de stat din Romania.

"Aceasta noua metodologie care in mod deficitar este modificata anual impune un set de limite romanilor de pretutindeni in a accesa programe de studii in Romania, cei mai dezavantajati din acest punct de vedere sunt tinerii basarabeni. Procedura de admitere se modifica in noua metodologie urmand ca tinerii din afara granitelor sa depuna dosarele direct la institutiile de invatamant superior, fara intermedierea Comisiei mixte MEN-MAE-MRP ce facilita pana acum procedurile de admitere. Daca pana acum, functiona aceasta comisie mixta formata de Ministerul Educatiei Nationale (MEN) cu Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pe langa misiunile diplomatice, unde absolventii de liceu isi duceau dosarul si alegeau o universitate sau un domeniu de studii in Romania, in proiectul noii metodologii, MAE vrea sa ii oblige pe tinerii din Basarabia si pana in Noua Zeelanda sa vina personal la universitati sa isi depuna dosarul de admitere. Astfel, absolventii ar fi obligati sa urmeze un intreg arsenal de proceduri birocratice, costuri pentru transport si cazare in fiecare centru universitar unde doreste sa aplice, pornind din start in dezavantaj fata de candidatii din Romania. Cel mai grav vor fi afectati tinerii din Republica Moldova, unde salariul mediu este de circa 150 de euro pe luna, care ar fi tocmai banii necesari unei deplasari la o universitate de stat din Romania. "

O alta masura din metodologie, art. 20, punctul 1, prevede ca tinerii romani din afara granitelor care vor sa isi redobandeasca cetatenia romana in timpul studiilor este urmata de pierderea finantarii pentru studii.

"LS Iasi considera ca masurile noii metodologii scot in evidenta intentia vadita a actualei guvernari de a bloca accesul tinerilor romani din afara granitelor care doresc sa vina la studii in Romania, cu atat mai grav cu cat la finalul anului calendaristic trecut, in urma intrevederilor dintre reprezentantii Ligii Studentilor si ai elevilor basarabeni cu Mircea Dumitru, Ministru al Educatiei la acea vreme, numarul de locuri la studii pentru elevii si studentii basarabeni a crescut cu 10%. Acestia solicita urgent Guvernului Romaniei sa includa amendamentele Ligii Studentilor in cadrul noului proiect de metodologie in vederea promovarii unei politici reale de deschidere a Statului Roman fata de comunitatile romanesti din afara granitelor."

Amendamentele propuse de Liga Studentilor Iasi catre Ministerul Educatiei Nationale din Romania.