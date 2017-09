Moldovenii cheltuie de 2 ori mai mult pentru alcool si tigari decat pentru educatie. Cel putin asta arata un raport al Biroului National de Statistica pentru anul trecut - VIDEO

”Soacra mea cheltuie 2000 lei, dar ia de la mine inca 4000.”

”E posibil. Desigur. Pentru ca funeraliile sunt scumpe, asa ca suntem nevoiti.”

Potrivit Biroului National de Statistica, moldovenii cheltuie, in medie, pe luna in jur de 900 lei (901,75 lei). Intretinerea locuintei ne-ar costa apromximativ 376 de lei (376,79 lei).

”Prezervativele costa mai mult decat 376 lei.”

”376 lei? Doar lumina costa 1167 lei. Nu e real.”

”Mie pentru incalzire imi vine factura de pana la 5000 lei pe luna."

Pentru incaltaminte si imbracaminte, ne-ar ajunge in jur de 200 lei (222,26 lei).

”Niciodata cu 200 n-o sa iesi. Niciodata. Este nevoie inainte de pensie sa te pregatesti, sa mai cumperi imbracaminte frumoasa, sa mai pui in dulap si cand o sa iesi la pensie, stii ca pensia o sa fie mizerabila, tu esti deja imbracata.”

”200 lei? Ce sa cumperi de 200 lei.”

”Ne mai dau prietenii haine, luam de la second-hand.”

Moldovenii cheltuie doar 80 de lei (84,67 lei) pentru dotarea locuintei, iar pentru sanatate – peste 100 lei (135,47 lei).

”135 pe luna? Mie imi scriu mai mult. Scriu multe, dar noi luam pe cat ne ajunge. Mi-au scris si medicamente o gramada, dar nu le iau, pentru ca nu-mi ajung banii.”

Pentru comunicatii am scoate din buzunar 100 de lei (99,48 lei). La fel si pentru transport (99,48 lei).

”Daca e sa mergi pe jos, da, sa cheltui atata pe reparatia incaltamintei.”

Moldovenii cheltuie in medie 30 de lei (31,75 lei) pe luna pentru alcool si tigari, au calculat cei de la Statistica.

”Sotia mea fumeaza 4 blocuri de tigari pe luna. Blocul costa 200 lei. Aritmetica simpla: 4x200=800 lei.”

”Pensionarii nu consuma alcool. Da, este asa un leac de-al nostru pentru picioare, oboseala. Da, noi facem frictiuni. Va ajung 30 lei? Nu, asta-i putin. O sticla de rachiu bun e in jur de 60 lei."

Suma este de 2 ori mai mari decat cheltuielile pentru invatamant (14,81 lei).

”Stiti cat ne-a costat sa ne pregatim nepoata pentru clasa intai? 10 mii de lei.„

”Totul e scump. Birotica e scumpa. 15 lei pe zi? Pe luna? Eu am crezut ca pe zi. Nu, asta nu e real.”

”Daca vrei o gradinita mai scumpa, privata, 200 euro pe luna.”

Pe hoteluri si restaurante oamenii arunca lunar 30 de lei. (31, 75 lei)

”Eu nu stiu cum sa ma port in restaurant, nu sa ma duc. Chiar sa am niste bani, n-as sti cum sa ma comport acolo.”

”Este putin. Ce fel de restaurant o sa gasiti?”

Oamenii se plang ca au cheltuieli tot mai mari, iar veniturile le raman mici si sunt nemultumiti de guvernare.

”Stiti un vechi banc sovietic? Un evreu suna unui antisemit: Evreii au vandut tara? Da. Unde e partea mea? Unde e partea mea din miliard? Nu imi dau. Daca mi-ar da o bucata din miliard, probabil, as trai dintr-o pensie oficiala de 2000 lei.”

”Stiti prea bine cat au deputatii si cat avem noi. Ei traiesc in alta constelatie.”

”Ei traiesc o viata, oamenii traiesc o cu totul alta viata. Traiesc intr-o realitate paralela.”

”S-aude ca ei au cu mult mai mult. Nu stiu, nu le-am numarat, dar traiesc mai super ca noi. Noi nu ne comparam cu ei. Se aude uneori ce bancheturi fac."

In cadrul studiului au fost intervievate 9768 de gospodarii. Peste 40 la suta dintre acestea traiesc doar din salariu.