In timp ce guvernarea se lauda ca in ultimii ani, Moldova s-a tot dezvoltat, oamenii de rand cred cu totul altceva. 70 la suta dintre moldoveni considera ca tara merge intr-o directie gresita. Sondaj - VIDEO

In timp ce guvernarea se lauda ca in ultimii ani, Moldova s-a tot dezvoltat, oamenii de rand cred cu totul altceva. 70 la suta dintre moldoveni considera ca tara merge intr-o directie gresita si ca in ultimii doi ani situatia s-a inrautatit. Datele se contin in sondajul prezentat astazi de Asociatia Sociliogilor si Demografilor.