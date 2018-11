Moldovenii consuma de doua ori mai multa sare decat norma recomandata de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Sarea, consumata in exces, duce la aparitia bolilor cardiovasculare si a tensiunii arteriale ridicate - VIDEO

Atunci cand punem sare in bucate, trebuie sa ne gandim mai intai la ce riscuri ne expunem. Moldovenii sunt codasi la acest capitol, daca ne uitam la ultimele date prezentate de expertii din sanatate. Fiecare om din tara noastra consuma aproape 11 grame de sare pe zi, adica dublu decat norma admisa de Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Galina OBREJA, CONFERENTIAR UNIVERSITAR: „ Barbatii consuma mai multa sare decat femeile. Doar una din 10 persoane consuma cantitatea recomandata. Avem o treime din populatie care adauga sare mereu in mancare.„

Cea mai mare parte din sarea consumata zilnic este ascunsa in diverse alimente, mai ales in cele cumparate din market-uri. Daca la micul dejun, de exemplu, punem in farfurie 100 grame de salam, de cascaval, branza de vaca si un crenvurst, atunci inghitim aproape 10 grame de sare, ceea ce depaseste norma admisa. Studiul prezentat astazi de Ministerul Sanatatii arata ca o cincime din moldoveni mananca crenvursi si mezeluri de patru ori pe saptamana.

Painea este produsul cu cea mai mare concentratie de sare. La fiecare 300 de grame, cat mananca in mediu un moldovean pe zi, consumam 5 grame si jumatate de sare.

Ion SALARU, CONSULTANT PRINCIPAL LA MINISTERUL SANATATII: „ Au evaluate aproximativ 29 tipuri de produse. „

Pentru a reduce consumul de sare, autoritatile trebuie sa introduca niste limite producatorilor de produse alimentare, pentru ca riscurile asupra sanatatii sunt mari. Atunci cand organismul primeste sodiu in exces, acesta retine apa.

Prin urmare, avem probleme cu tensiunea arteriala, este afectat creierul, inima si rinichii. 6 din 10 moldoveni mor din cauza bolilor cardiovasculare. Noua sefa de la sanatate, care nu detine studii in domeniul medical, s-a angajat sa vina cu masuri pentru a reduce consumul de sare in Republica Moldova, dar nu este clar cum exact se va intampla acest lucru.



Medicii ne recomanda sa folosim ierburi in loc de sare la prepararea bucatelor, sa evitam consumul alimentelor bogate in sodiu, sa citim etichetele produselor alimentare inainte de a le procura si sa consumam fructe si legume.

- Reduceti cantitatea de sare la prepararea bucatelor- Folositi ierburi aromate in loc de sare- Evitati consumul alimentelor bogate in sare- Cititi echitele produselor alimentare- Consumati fructe si legume