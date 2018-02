Moldovenii cred ca in tara noastra o persoana nevinovata care nu are multi bani este mai degraba condamnata decat un om cu bani care a incalcat legea. Sondaj - VIDEO

Sondajul, care a fost realizat pe doua esantioane de respondenti si anume cetateni in general si cei care au interactionat cu sistemul judiciar in ultima perioada, arata ca cel mult 20 la suta dintre respondentii din ambele grupuri cred in justitia din tara noastra.

ÎNCREDEREA ÎN JUSTIȚIE G. I.P.



NEVINOVAT, SARAC ŞI CONDAMNAT 73% 77%

VINOVAT, BOGAT ŞI ACHITAT 79% 80%

Peste 70 la suta dintre acestia cred ca un om sarac si acuzat pe nedrept mai degraba va ajunge la inchisoare. 80 de procente sustin ca cel care are prieteni sau rude in sistem, dar si multi bani, insa a calcat stramb, poate scapa basma curata.

NU ÎŞI CUNOSC DREPTURILE ÎN INSTANȚĂ

POPULAȚIE ÎN GENERAL 51%

IMPLICAȚI ÎN PROCESE 31%

Sondajul mai arata ca jumatate dintre moldoveni nu-si cunosc drepturile. Nu le cunosc si 31 la suta din respondentii implicati in procese de judecata.

FUNCȚIONARI CORUPȚI GENERAL IMPLICAȚI ÎN PROCESE

JUDECĂTORI 76% 76%

PROCURORI 74% 77%

POLIȚIŞTI 72% 81%

Perceptia despre coruptie in cazul celor doua esantioane este diferita. In opinia populatiei per general cei mai corupti sunt judecatorii, urmati de procurori si politisti. Persoanele care au au fost implicate in procese cred ca politistii sunt cei mai corupti.

AFIRMAȚII CARE DESCRIU JUSTIȚIA G. I.P.

OAMENI COMPETENȚI 52% 50%

JUSTIȚIA ESTE LENTĂ 74% 76%

NU ESTE TRANSPARENTĂ 77% 80%

NU ESTE IMPARȚIALĂ 67% 73%

DEPENDENȚA DE POLITIC 71% 77%

Chiar si asa jumatate dintre respondentii ambelor grupuri de studiu sustin ca in sistemul judiciar exista persoane competente, care insa nu lucreaza in interesul cetatenilor asa cum ar fi presate de conducere. Sondajul a fost realizat in perioada 8-29 decembrie, 2017, pe doua esantioane, o mie de persoane, populatie general si 216, care au interactionat cu justitia in ultima perioada. Studiul a fost efectuat de USAID la comanda Consiliului Superior al Magistraturii si are o marja de eroare de 2,8 procente.