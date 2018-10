Moldovenii cu cetatenie romana au fost asteptati astazi la cele 35 de sectii de votare deschise in tara, pentru a participa la referendumul privind schimbarea Constitutiei Romaniei - VIDEO

Moldovenii cu cetatenie romana au fost asteptati astazi la cele 35 de sectii de votare deschise in tara, pentru a participa la referendumul privind schimbarea Constitutiei Romaniei. Plebiscitul va avea loc si maine, iar in prima zi putini oameni au trecut pe la urne. Ei sunt intrebati daca sunt de acord cu modificarea legii supreme in ceea ce tine de redefinirea familiei.