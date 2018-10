Moldovenii cu dubla cetatenie ar putea sa nu-si mai perfecteze viza de resedinta peste Prut atat de usor. Partidul aflat la guvernare in Romania vrea sa limiteze numarul persoanelor care figureaza la o singura adresa - VIDEO

In satul Mosna din Iasi sunt inregistrati oficial 6.800 de locuitori. Aproape 4 mii dintre ei sunt moldoveni cu dubla cetatenie, iar într-un singur apartament din acest bloc, au resedinta peste 2.500. Asta insa doar in acte, pentru ca in realitate la adresa respectivă sta cu chirie o familie formată din 3 persoane. Vecinii spun că nu i-au intalnit niciodata pe basarabeni.

Georgel POPA, PRIMAR COMUNA MOSNA, IASI: ″În momentul acesta nu mai locuieşte niciunul dintre ei în localitate şi putem spune că sunt la lucru în străinătate.”

Cei cu dubla cetatenie au aceleaşi drepturi si obligaţii ca orice localnic. Moldovenii platesc taxe si au depus in jur de 900 de dosare pentru alocatiile copiilor. Pentru cererile uriase venite dinspre ei, in primarie au aparut posturi noi, salarii mai mari, iar sectiile de votare s-au inmultit.

Carla TISAN, DIRECTOR DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A POPULATIEI, IASI: “Legislatia este permisiva in acest moment. Daca cetateanul originar din republica Moldova are cetatenie romana, poate face dovada unui domiciliu, cererea trebuie solutionata.”

Asa se intampla ca pentru acesti basarabeni, in Romania au fost deschise sectii de votare in plus, la care nu se prezinta nimeni. Asa a fost la referendumul de la inceputul acestei luni.

“Dintr-un total de 1953 care sunt pe liste permanente nu avem niciun votant.”

In prezent, majoritatea moldovenilor apeleaza la firme intermediare pentru a face rost de o viza de resedinta in localitatile din Romania.

“- Cat costa sa ii luati in spate? - Asta este treaba mea.”

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “De fapt, basarabenii cu dubla cetatenie, care vor sa isi faca buletin romanesc achita in jur de 120 de euro intermediarilor care isi asuma sa gaseasca proprietari de locuinte, dispusi sa accepte, in acte, colocatari. Aceasta afacere s-ar putea dovedi si mai scumpa. Partidul Social Democrat, formatiune aflata la guvernare in Romania, vine cu propunerea de a limita numarul persoanelor care isi pot stabili viza de resedinta la o singura adresa. ”

REPREENTANTUL UNEI FIRME CARE SE OCUPĂ DE PERFECTAREA ACTELOR ROMÂNESTI: "-Va ajutam cu buletin si viza de resedinta, nu e o problema. - Pretul? - 120 de euro. - Da intra in vigoare legea care sa nu permita mai multe persoane la aceeasi viza de resedinta, s-ar putea sa se scumpeasca? - Nu e o problema, pana cand legea nu a intrat in vigoare. - Dar cunoasteti de ea? - Da, stiu. - Asta ar insemna ca mai tarziu s-ar putea sa se scumpeasca pretul pentru viza de resedinta? - Cred ca da."

Deputatul roman, originar din Republica Moldova, Constantin Codreanu, spune ca mai e mult pana sa intre in vigoare documentul, daca va fi in cele din urma votat.

Constantin CODREANU, PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA GRANIȚELOR ȚĂRII, PARLAMENTUL ROMÂNIEI: "Este o consecinta a situatiei create si faptul ca acesti intermediari, din pacate, profita financiar de pe urma disperarii populatiei din RM este un lucru trist. In rest, evident ca moldovenii care vor sa isi redobandeasca cetatenia romana vor trebui sa respecte odata ce aceasta lege va instra in vigoare, daca va intra in vigoare."

Coalitia de la guvernare de peste Prut dispune de voturile necesare pentru ca proiectul sa treaca si sa devina lege. Mai exact, documentul mentioneaza ca stabilirea domiciliului nu este permisa pentru terte persoane, altele decat membrii familiei, in cazul in care numarul persoanelor pe locuinta si suprafata minima utila nu se incadreaza in prevederile Legii Locuintei.

Constantin CODREANU, PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMÂNI DIN AFARA GRANIȚELOR ȚĂRII, PARLAMENTUL ROMÂNIEI: "Condamn cu fermitate aceasta noua gaselnita legislativa a coalitiei de guvernare PSD-ALDE, care incearca sa gaseasca noi impedimente pentru acordarea cetateniei romane celor din Republica Moldova. Vorbim despre un proiect de lege care se afla in circuitul legislativ. Mai este mult pana a deveni lege. "

Potrivit Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din Romania, sunt inregistrati circa un milion de cetateni ai Republicii Moldova care au si cetatenie romaneasca sau sunt in curs de redobandire.

