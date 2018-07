Moldovenii din Atena s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei aflati in zona afectata de incendii. Le ofera transport si cazare. Inconjurati de flacari, acestia nu vor sa-si paraseasca locuintele - VIDEO

Iurie Cipeleaga, care locuieste de 20 de ani in localitate Rafina spune ca dupa ce a luptat cu flacarile o noapte, ca acestea sa-i nu-i mistuie casa, acum desi pe alocuri focul a fost stins, sunt zone unde din cauza fumului dens vizibilitatea este desrul de redusa.

Iurie CIPELEAGĂ, MOLDOVEAN STABILIT ÎN GRECIA: “70 de procente dintre ele au fost stinse, dar este inca 30 de procente. De exemplu la mine in fata magazinului afumega inca.”

Valentina Vedrascu carela fel de 25 de ani locuiteste in orasul Rafina spune ca a vazut cu proprii ochi cosmarul si este in stare de soc.

Valentina VEDRAŞCU, MOLDOVEANCĂ STABILITĂ ÎN GRECIA: “Te rupe sufletul cand vezi imprejur tot ars, si foarte multe case sunt arse. Noi vedeam focul in spatele nostru.”

Moldovenii de la Atena sunt gata sa le dea o mana de ajutor celor care locuiesc in localitatile Mati, Rafina si Kineta din regiunea Aticii.

Svetlana LISAGOR VERGHIS, PREŞEDINTA ASOCIAȚIEI DE MOLDOVENI DIN GRECIA: “Pana la moment moldovenii nostri care se afla acolo nu au apelat la ajutor. Dupa ce se clarifica situatia si avem si noi o imagine mai clara din partea autoritatilor a primariilor din regiunile afectate. Vom incerca sa mobilizam o echipa care vor incerca sa colecteze ajutoare materiale.”

Totodata moldovenii stabiliti la Atena incearca sa comunice cu autoritatile pentru a afla daca printre victime sunt si concetateni de-ai nostri.

Svetlana LISAGOR VERGHIS, PREŞEDINTA ASOCIAȚIEI DE MOLDOVENI DIN GRECIA: “Institutiile de aici incearca sa faca o schema a celor intamplate, a pagubelor, a oamenilor care sunt dati in cautare.”

Ambasada Republicii Moldova la Atena a anuntatca printre victime nu se numara cetateni moldoveni. Totodata, Ministerul de Externe indeamna cetatenii sa se abtina de la calatorii in zona afectata de incendii.

Ieri la sectia consulara de la Atena au fost inregistrate 7 solicitari de eliberare a titlurilor de calatorie in schimbul actelor de identitate arse in zona de incendiu. Misiunea diplomatica anunta ca e vorba de moldoveni care se odihneau in regiune.