Moldovenii nu mai au incredere in banci si isi tin micile economii pe unde apuca. Iata de ce, spun specialistii, economia din tara noastra ramane la o etapa primitiva - VIDEO

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC ”Tranzactiile cu cardul. Peste 90 la suta sunt ridicare de numerar. Deci omul a primit cardul, fuge repede la bancomat, scoate banii de pe card si ii tine in buzunar, oamenii se tem sa tina in banca macar o zi, las sa stea in buzunar.”

”-În sutien.-De ce?-E mai sigur. Sau poate acasă, sub saltea, undeva să-i ascunzi.””Dacă ai în plus, în bancă, dacă nu – acasă, iar acum în buzunar.””Cel mai probabil, acasă, să investeşti în ceva.”

Chiar si la 3 ani de la furtul miliardului, neincrederea in banci ramane principalul motiv pentru care oamenii nu calca pragul institutiilor financiare, o spun si expertii.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC ”Pana cand cetateanul merge pe metoda veche, scoate banul si achita. Nu vor oamenii sa treaca la card si nu vor sa foloseasca bancile in tranzactiile de zi cu zi.”

”Neîncredere. Neîncredere pentru că după cazul cu BEM în general nu există încredere. Dacă şi cu aşa bancă s-a întâmplat aşa ceva, aşa de repede, în doar 2 luni...”

Neincredere in banci, neincredere si in cardurile bancare. Iata de ce la acest capitol economia noastra ramane la o etapa primitiva, explica specialistii.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC ”In Moldova Cardul nu este ca in toata lumea. In toata lumea cardul e forma de plata, acum inlocuieste casieria firme.”

”Ne temem si cu cardul, se fura, se fura”

”-La fel nu am încredere.-De ce?-Sunt multe cazuri peste hotare când se fură numerele.””Numeraru-i numerar.”

Potrivit datelor analizate de experti, depozitele persoanelor fizice au scazut in ultimele 3 luni cu aproape un miliard de lei, pana la 37,6 miliarde. Dintre acestea, 9 la suta sau 3,4 miliarde sunt bani in conturi curente, adica fara dobanda.