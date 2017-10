Un ONG a lansat o petitie prin care le cere celor de la CNAS sa explice pe ce s-au cheltuit 6 miliarde de lei acumulate in acest an: "Moldovenii nu stiu pe ce sunt cheltuiti banii" - VIDEO

Desi in fiecare an se acumuleaza tot mai multi bani in sanatate, calitatea serviciilor medicale nu devine mai buna, afirma Centrul pentru Politici si Analize in Sanatate. Cu toate ca exista o lista numeroasa de servicii medicale de care pot beneficia persoanele asigurate, un sondaj realizat de membrii ONG-ului arata ca 70 la suta dintre moldoveni cred ca polita de asigurare medicala nu-si merita banii.

Ghenadie TURCANU, EXPERT CENTRUL PAS: “Aici ar putea fi ceva la mijloc, autoritatile nu vor ca cetatenii sa cunoasca cum sunt cheltuiti acesti bani.”

Expertii cred ca daca ar exista un raport privind modul in care se cheltuie banii, atunci s-ar putea spune care sunt neajunsurile sistemului medical, iar ulterior banii sa mearga anume acolo. Mai mult CNAS nu ar include in polita cele mai cautate servicii medicale, astfel ca pacientii sunt nevoiti sa astepte cu lunile ca sa treaca un control sau un aparat.

Ghenadie TURCANU, EXPERT CENTRUL PAS: “S-a adresat o doamna din raionul Cahul, medicul din sat ii pune surditate acuta, fiind asigurata, pacientul s-a dus la spital si a platit, pentru ca consultatia la ORL si neurolog trebuia sa astept o luna de zile.”

Oamenii recunosc ca desi au polite de asigurare, tot mai scot bani din buzunar pentru a beneficia de un tratament bun.

“Sunt minusuri. Nu putem ajunge in spital, asteptam mult. Ne trateaza in spital doar noua zile.”

“Daca nu am folosit banii anul acesta lasa sa fie transferati pentru anul viitor, dar nu asa ca am achitat banii nu ne-am folosit si s-au dus nu stiu unde, nu m-am adresat la medic.”

“Am fi vrut ca spectrul politei sa se extinda si la alte servicii medicale.”

De cealalta parte cei de la Compania Nationala de Asigurari le recomanda oamenilor sa nu de mita medicilor. Cat tine de rapoartele financiare, Ghenadie Damascan spune ca acestea sunt publice in linii generale. Cei care au nevoie de informatii ample atunci trebuie sa faca o interpelare la CNAS.

Ghenadie DAMASCAN, DIRECTOR COMPANIA NATIONALA DE ASIGURARI IN MEDICINA: “Acele rapoarte ele exista. O parte din ele le puteti accesa pe site-ul nostru, o alta parte le puteti accesa pe alte site-uri cum ar fi curtea de conturi. Le puteti vedea in emisiunile TV.”

Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale afirma ca in curand va fi modificata legea care va obliga Compania Nationala de Asigurari in Medicina sa faca publice rapoartele financiare privind modul cum sunt cheltuiti banii.