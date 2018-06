Moldovenii - preferati de administratorii hotelurilor de pe litoralul romanesc. Criza fortei de munca de pe piata de peste Prut i-a obligat sa caute angajati straini, in special moldoveni - VIDEO

Mihai este din Republica Moldova si a ajuns la Constanta acum doi ani, cand a fost admis la Universitatea Maritima. In timpul liber, tanarul lucreaza ca beachboy pe o plaja din Mamaia. Este responsabil de aranjarea sezlongurilor si are grija ca turistilor sa nu le lipseasca nimic.

Mihai TANASOGLO, MOLDOVEAN ANGAJAT IN ROMANIA: „Salariul este destul de atractiv, mai ales aici la plaja unde muncesc acuma. Eu am ales sa lucrez pe plaja, imi place marea, imi place sa comunic cu oamenii."

Si Tamara a fost atrasa de condittiile de lucru de pe litoralul romanesc. Femeia este camerista intr-un hotel de lux din Mamaia Nord, unde lucreaza alaturi de indieni, nepalezi si romani.

TAMARA, MOLDOVEANCA ANGAJATA IN ROMANIA: „Salariul imi convine, un colectiv bun este, imi place, imi place cum este aici."

La fel ca si Tamara si Mihai sunt sute de moldoveni care merg vara in Romania ca sa munceasca pentru un salariu mai decent decat la noi in tara. Moldovenii primesc, in medie in jur de 2.500 de roni pe luna, adica peste 10 mii de lei, iar in unele cazuri beneficiaza si de cazare, dar si doua mese pe zi. Angajatorii spun ca dintre toti strainii care vin la munca pe litoralul romanesc, moldovenii sunt preferatii lor.

Alexandru SSAUTNER, PROPRIETAR RESTAURANT: „Sunt harnici, sunt punctuali, sunt umili, sunt curati, sunt draguti cu clientii, imi place extraordinar de mult. Daca as putea, as lua numai angajati moldoveni."

Roxana TAISS, DIRECTOR OPERATIONAL HOTEL CONSTANTA: „Republica Moldova este pe primul loc, poate si pentru ca este mai aproape de noi, pentru ca isi doresc persoanele din aceasta tara sa munceasca in Romania."

Angajatorii sustin ca nu gasesc romani dispusi sa lucreze in domeniu, din cauza salariilor modeste, care pe moldovenii insa le accepta. Sezonul acesta, proprietarii de hoteluri si restaurante de pe litoralul romanesc s-au confruntat cu cea mai mare criza de personal din ultimii 20 de ani. Patronatele spun ca le lipsesc 3.000 de salariati - desi, oficial, la agentia romana de somaj sunt inregistrate doar 500 de locuri vacante.