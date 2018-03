Moldovenii se apara de turturi. Ce au facut locatarii unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei pentru a se proteja de turturii care pot cadea de pe cladire in orice moment - VIDEO

Astfel, locatarii unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei au gasit o modalitate prin care sa se protejeze de turturii care pot cadea de pe cladire in orice moment. Acestia au pus in curte un gardut din gratii, care interzice accesul pe sub stresine.

Autoritatile locale pot amenda proprietarii care nu si-au dat jos turturii de la stresini sau ferestre si astfel pun in pericol trecatorii.