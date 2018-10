Moldovenii se bucura de vreme calduroasa, in timp ce zone din Europa sunt invadate de ninsori - FOTO

A nins în Franţa şi Spania, unde au fost în vigoare şi alerte de vreme neobişnuit de rece pentru această perioadă.



În schimb, Italia se confruntă cu inundaţii şi furtuni, iar în Slovenia şi Austria se fac pregătiri de inundaţii de-a lungul unui afluent al Dunării.

Deşi este abia sfârşit de octombrie, 26 de departamente din jumătatea estică a Franţei sunt sub alerte meteo de zăpadă şi polei. În şase departamente din Masivul Central, zăpada s-a depus în strat de 15 - 30 de centimetri începând de duminică noapte. Dar nu a nins numai la altitudini mari, ci şi la câmpie.

Spectacular deep snow cover in Yssingeaux, Haute-Loire, France lasr night, October 29. Photo: Sandrine Roche pic.twitter.com/prjxWB22Vw

În schimb, departamentele de la Mediterană sunt afectate de furtuna Adrian. Nordul Corsicii este sub cod roşu de vânt, iar rafele vor atinge între 130 şi 150 de kilometri pe oră. Autorităţile au sfătuit populaţia să evite orice activităţi în aer liber. 11.000 de oameni au rămas fără curent din cauza liniilor eletrice puse la pământ de vânt.

În nordul Spaniei, oamenii au fost nevoiţi să renunţe în grabă la hainele subţiri, căci temperaturile au scăzut brusc chiar şi cu 10 grade. La altitudini de peste 900 de metri, s-a depus strat de zăpadă de 10 centimetri.

Lots of fresh snow in Livigno, NW Italy (1800+ m) this morning, October 28! Report: Livigno Appartamenti pic.twitter.com/ySCHRYoEEJ