Moldovenii si romanii care locuiesc pe cele doua maluri ale Prutului isi doresc ca cele doua tari sa fie unite prin poduri. Asta arata un studiu realizat de un grup de istorici din Romania - VIDEO

Ideea de a realiza studiul le-a venit unor istorici de la o asociatie romaneasca de relatii internationale, care si-au propus sa identifice problemele cu care se confrunta atat moldovenii cat si romanii care locuiesc pe ambele maluri ale Prutului. Conform cercetarii, oamenii isi doresc ca autoritatile sa investeasca mai mult in aceasta zona. Sa fie construite poduri care sa lege cele doua tari, dar si fabrici care sa creeze mai multe locuri de munca.

Paul Octavian NISTOR, DIRECTORUL PROIECTULUI: “Multi oameni din localitatile izolate din nordul si sudul Prutului, isi doresc poduri sau forme mai mici de comunicare. Totusi acolo unde exista deja poduri situatia nu s-a schimbat iar oamenii vorbesc despre investitii mai mari in turism, infrastructura si agricultura.”

Peste un an, cercetatorii spun ca vor prezenta studiul guvernului Romaniei, si spera ca astfel va convinge executivul de acolo sa investeasca in aceasta zona.

Paul Octavian NISTOR, DIRECTORUL PROIECTULUI: “Vor sustine si vor inainta acest proiect catre Ministerele din Romania care sunt Ministere decizionale si care au puterea de a investi direct pe valea Prutului.”

Alexandru AIONES, CERCETATOR: “Investitii mari care sa permita accesul mai liber de pe un mal pe altul. Marfurile trebuie sa circule in ambele sensuri, credca ar fi un prim pasa spre dezvoltarea acestor zone.”

Mai mult, istoricii isi propun sa tipareasca toate interviurile pe care le-au luat de la localnici intr-o carte, atat in limba romana cat si in limba engleza.

Mihaela BOTNARI, DOCTORANDA LA UNIVERSITATEA IOAN CUZA DIN IASI: “Am intervievat mai multe persoane despre viata de la frontiera. Despre problemele acestora si despre situatia financiara.”

Stdiul a fost realizat in 3 luni, timp in care istoricii au mers din sat in sat pentru a acumula informatiile. Acestia au fost in opt localitati din Republica Moldova si in sase din Romania, fiind interogate 110 de persoane. Proiectul de cercetare a fost sustinut si sponsorizat de catre Ministerul Pentru Romanii de Pretutideni.