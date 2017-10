Moldovenii cred ca Uniunea Europeana ne ajuta cel mai mult, dar in cazul unui pericol mizeaza pe sprijinul Rusiei. Sondaj - FOTO

Moldovenii spun ca in ultimii 5 ani, relatiile tarii noastre cu Rusia i-au dezamagit, insa in cazul in care RM va fi supusa unui pericol, anume Rusia ne va ajuta cel mai mult. Pe de alta parte, peste 30 la suta dintre cei intervievati spun ca Republica Moldova este ajutata cel mai mult de Uniunea Europeana. Asta arata datele ultimului sondat realizat de CBS-AXA, la comanda IDIS ”Viitorul”.