Moldovenii vor aduce in tara marfuri mai scumpe. Guvernul a ridicat taxa pentru bunuri pana la 800 de euro, de la 300 cat este in prezent

Moldovenii vor putea aduce in tara marfuri mai scumpe. Guvernul a ridicat pragul pana la 800 de euro, de la 300 cat este in prezent. Astfel, daca pana acum nu se plateau taxe pentru bunuri mai ieftine de 6000 de lei, in scurt timp, veti putea cumpara de peste hotare marfuri care costa mai mult de 16 mii.