Aceasta este operata de o companie canadiana care in curand va lansa si cursa directa spre Toronto. Vor fi cate doua zboruri pe saptamana – marti si joi. Pana acum moldovenii erau nevoiti sa ia avionul de la Kiev si pana in Canada sa faca doua escale. Cei care au cetatenie romana nu au nevoie de viza pentru a intra in statul canadian.