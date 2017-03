Un copil de clasa a V-a stie ce trebuie de schimbat in Rusia. Discursul baiatului la un protest anti-coruptie din Tomsk: "Indiferent de cine va fi la putere, Navalnii sau Putin, acest lucru este important" - VIDEO

Momentul cel mai remarcabil de la protestele are au avut loc la data de 26 martie in toata Rusia, a fost un elev de clasa a V-a care a vorbit la un miting din orasul Tomsk. Acesta si-a luat inima in dinti si a vorbit in fata zecilor de oameni, despre faptul ca in Rusia, indiferent de cine va fi la putere, Navalinii sau Putin, este necesar sa se modifice Constitutia si Codul penal - pentru ca legea sa functioneze in favorea cetatenilor.

Duminica, rusii au iesit in strada cu zecile de mii in 100 de orase de la Moscova pana la Vladivostok, in Extremul Orient rus. Mai toate demonstatiile au fost neautorizate si peste 500 de persoane au ajuns dupa gratii, inclusiv Alexei Navalnii, cel mai cunoscut oponent al presedintelui Putin. Judecatorul i-a dat 15 zile de arest pentru ca ar fi opus rezistenta fortelor de ordine si o amenda de 350 de dolari.

Miscari insemnate au avut loc si in Sankt Petersburg, Novosibirsk, Tomsk, Krasnoiarsk sau Nijni Novgorod. Demonstratiile vin la trei saptamani dupa ce Navalnii a publicat un raport in care il acuza pe premierul Dmitri Medvedev de coruptie. Documentul sustine ca Medvedev ar fi primit, printr-o retea de asociatii caritabile, aproape un miliard de dolari mita de la diversi oligarhi rusi.

Premierul ar detine mai multe vile, iahturi si podgorii. Din recuzita protestelor s-au remarcat ratustele de plastic, o aluzie la faptul ca in resedinta de vacanta a lui Medvedev ar exista si un cotet de lux pentru rate.

La protestele de duminica multi tineri aveau palmele vopsite, dupa ce, recent, Alexei Navalnii a fost improscat cu un colorant de culoare verde.





