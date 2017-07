Momente de groaza pentru o moldoveanca stabilita in Italia. O femeie din Ecuador, cat pe ce sa-i fure copilul din maternitate: au oprit-o pe scari in timp ce fugea, avand copilul in brate - VIDEO

Presa italiana scrie ca o femeie de origine ecuadoriana a intrat in salon si i-a spus ca ii ia fetita pentru controale. Mama a simtit ca ceva nu e in regula si a avertizat personalul. Cateva asistente au oprit-o pe femeie pe scari in timp ce fugea, avand copilul in brate. In varsta de 33 de ani, ea a fost arestata. Presa scrie ca aceasta suferise recent un avort spontan.