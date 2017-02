Durere fara margini la Mingir, unde tanarul snopit in batai, a fost petrecut pe ultimul drum. Familia femeii careia i-a fost transplantat ficatul a venit la inmormantare: "E un erou" - VIDEO

Printre oamenii veniti sa-si ia adio de la Andrei a fost si sotul femeii, care a primit ficatul prelevat de la tanar. Nicolae Branza a venit sa-i multumeasca personal eroului, care dupa moarte, i-a oferit viata sotiei sale.

Femeia ducea o lupta cu ciroza de ani buni si mai ca nu mai avea sperante, asa cum era pe lista de asteptare de ceva timp, insa nicio veste buna nu venea.

Barbatul spune ca starea sotiei sale devenise critica exact in momentul in care a primit noutatea ca va avea un ficat nou. Acum ea spune ca are doua zile de nastere.

Nicolae BRANZA: „Foarte mare erou, in primul rand mama care s-a decis, nu toate mamele ar face. 53 de ani implineste pe 8 martie, si asta catare deam sunt doua zile de nastere, pentru ca pe data de 18 februarie s-a nascut a doua data.”

“Imi tare rau de baiat, dar sunt bucuros ca mama o decis asa.”

Faptul ca barbatul a venit la inmormantarea lui Andrei a emotionat pana la lacrimi familia tanarului, ravasita acum de durere. Rudele tanarului spun ca si-ar dori sa cunoasca si celelalte doua persoane prin care, spun ele, Andrei traieste.

Natalia DIMA, SORA TANARULUI DECEDAT: “Speram sa aflati si celelalte persoane, sa-i cunoastem.”

Pe ultimul drum, Andrei a fost condus si de prieteni.

“A fost un baiat foarte bun si Foarte linistit, nimeni nu s-a asteptat la asa ceva.”

“Era vesel mereu. Sincer nu-mi vine a crede, nu era baiatul care sa se bage in batai. Cand am auzit numi vine a crede.”

“A fost un baiat saritor la nevoie. Nu am crezut pana in ziua cand l-au adus acasa.”

Andrei Dima urma sa plece la munca in Italia. Potrivit rudelor, cu o zi inainte el a fost batut cu bestialitate intr-un bar din localitate de un consatean in varsta de 25 de ani, dat in cautare de politie.

Versiunea rudelor presupusului agresor si a vanzatoarei din bar este ca totusi Andrei s-ar fi stins dupa ce ar fi cazut jos si s-ar fi lovit la cap. Tanarul a ajuns la spital in coma profunda, iar familia a decis sa-i doneze organele.

Astfel rinichii si ficatul au fost imediat transplatati. Potrivit politiei suspectul este dat in cautatre, insa mai multe detalii despre ancheta, oamenii legii refuza sa ne ofere.