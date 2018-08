Momentul impactului. Cum s-a produs accidentul de aseara, de pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. Imagini surprinse de o camera de supraveghere a traficului rutier - VIDEO

Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere a traficului rutier instalate in intersectie. In ele se vede cum troleibuzul de pe ruta numarul 21 care vine de pe strada Stefan cel Mare incepe virajul spre stanga, pe strada Mihai Viteazul. In acel moment un Hyiundai, care vine cu viteza se izbeste de vehicul si este proiectata la cativa metri. Accidentul s-a produs noaptea trecuta in jurul orei 23.00.

Soferul, dar si pasagera din automobil au fost raniti si transportati la spital. Acestia sunt internati in sectia neurochirugie cu comotie cerebrala si leziuni ale fetei. Troleibuzul era condus de o tanara in varsta de 26 de ani care s-a ales cu o sperietura zdravana.

Momentul impactului a fost surprins si de doi tineri aflati intr-o alta masina, care tocmai faceau un live pe instagram. Acestia spun ca nu sunt din Chisinau si s-au ratacit in oras. Vazand in fata lor cateva masini care s-ar fi luat la intrecere si-au propus sa transmita momentul in direct.

”Era un Hyundai Coupe, Honda Civic si un BMW. Doua semafoare s-au luat la intrecere. -Acela cu Honda nu ne-a acordat prioritate si apoi i-a facut si lui acel cu Hyundaiul. Acesta s-a enervat si s-a luat dupa el."

Martorii spun ca masinile aveau viteza mare. Pasagerul din Hyundai ar fi fost ranit cel mai grav.

”Ca s-a oprit la 140 nu inseamna ca ei aveau asa viteza. Conduceau cu 170-180. Usile erau blocate. Era cu sange, capul crapat.”

In troeibuz erau 10 pasageri, dar niciunul nu a avut de suferit. Potrivit responsabililor de la Regia Transport Electric, soferita activeaza in domeniu de patru ani.

Mariana PALAI, SEFUL SERVICIULUI CIRCULATIE RTE: ”Se afla in stare de stres. Este in stare satisfacatoare. Este stresata emotional.”

La randul sau, soferita sustine ca nu a observat autoturismul pentru ca avea viteza mare. Desi conform regulamentului, ea este cea care ar fi trebuit sa-i acorde prioritate.

Mariana PALAI, SEFUL SERVICIULUI CIRCULATIE RTE: ”Semaforul era verde, putea sa treaca. La un moment dat a aparut doua masini cu o viteza excesiva. Nici nu a reusit sa franeze.”

Reparatia troleibuzului va costa destul de mult, spun administratorii parcului. Pe langa asta procedura va dura pana cand ancheta politiei va fi incheiata, iar faptul ca in oras vom avea cu un troleibuz mai putin de la inceputul anului de studii nu e tocmai binevenit.

Mariana PALAI, SEFUL SERVICIULUI CIRCULATIE RTE: "Costurile se estimeaza la 30 de mii. Sunt foarte costisitoare piesele de schimb.”

Cheltuielile pentru reparatie sunt acoperite de compania de asigurari, dar in cazul in care soferita va fi gasita vinovata, ea va trebui sa scoata banii din buzunarul sau. Politia a deschis o ancheta in acest caz si urmeaza sa stabileasca cine poarta raspunderea.