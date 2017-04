Momentul in care a fost retinut suspectul in cazul batranei gasita fara suflare intr-o casa parasita: "I-ai astupat gura? Da, cu basmaua! - VIDEO

Potrivit Politiei, miercuri, in satul Roscani, intr-o gospodarie abandonata a fost depistat cadavrul unei femei de 65 de ani, locuitoare a satului Roscani. In urma examinarii, medicul legist a constatat ca, decesul acesteia a survenit in urma multiplelor leziuni in regiunea capului. Ca urmare a masurilor speciale de investigatie,a fost identificat un suspect care ar fi comis crima. Conform informatiilor operative, acesta se ascundea in padurile din apropierea satului.

Asupra acestuia a fost depistata o arma de vanatoare, detinuta ilegal si cateva cartuse.

Totodata, suspectul a prevenit rudele, in caz ca va fi depistat de politie, el va folosi cartusele pentru a trage in fortele de ordine, dupa care se va sinucide. In cadrul audierilor, tanarul si-a recunoscut vina pe deplin, declarand ca in seara zilei de 11 aprilie curent, fiind in stare de ebrietate si in urma unor neintelegeri cu victima, acesta i-a aplicat femeii multiple lovituri in regiunea capului, ulterior violand-o. Dupa care a ascuns cadavrul intr-o gospodarie parasita.

La moment, suspectul este retinut pentru 72 de ore. Acesta risca de la 15 pana la 20 de ani de inchisoare sau detentie pe viata.