Momentul in care ambulanta implicata in accidentul de aseara este lovita de un mictobuz, surprins de camerele de supraveghere. Accidentul s-a produs la intersectia strazilor Mitropolitul Banulescu-Bodoni cu Bucuresti. Microbuzul nu ar fi cedat ambulantei care era in regim de urgenta si transporta la spital doi pacienti: o femeie si un copil.